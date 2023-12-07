الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

العمايرة: لابد من إبرام عقود رسمية لكل المدربين لاستخراج "الكارنيه"

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن اللوائح والقوانين تؤكد ضرورة وجود عقود رسمية مع المدربين، يجب أن يتم توثيقها مقابل دفع رسوم معينة، مشيرًا إلى أن أي إداري أو مدرب لابد أن يتم إبرام عقد رسمي، ويتم استخراج (كارنيه) من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هناك رسوم بقيمة معينة على عقود المدربين، والاتحاد الإفريقي يشترط إبلاغه بتغيير المدرب وأن يكون لديه رخصة تدريبية موثقة".

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وأضاف: "هناك مدربون في الدرجة الثانية لا تستطيع التواجد في مقاعد البدلاء بسبب عدم توثيق العقود".

وأكمل: "المادة 84 من الدستور المصري، أن النزاعات الرياضية يتم الفصل فيها طبقا للوائح الدولية".

ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم الخميس.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك.

معتمد جمال مدرب الزمالك 


خاض معتمد جمال 4 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة والأخيرة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

الزمالك يوقع عقدا رسميًا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتًا

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عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية الزمالك معتمد جمال الاتحاد المصري لكرة القدم

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ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

الزمالك يوقع عقدا رسميًا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتًا

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