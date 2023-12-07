صدقي صخر بدبوس حنظلة على بدلته بمهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)
عبر الفنان صدقي صخر عن مدى سعادته، وذلك أثناء العرض الأول لفيلم أنف وثلاثة عيون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.
صدقي صخر
وقال صدقي صخر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": من العرض العالمي الأول لفيلمنا "أنف وثلاث عيون" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وسعيد جدًا بمشاركتي كضيف شرف في الفيلم".
صدقي صخر وحنظلة
ظهر صدقي صخر ببدلة خضراء وحرص على دعمه للقضية الفلسطينية بوضع دبوس على رمز حنظلة على بدلته تلك الشخصية الكارتونية التي رسمها الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي.
من هو حنظلة
ويعتبر حنظلة أحد أشهر الشخصيات التي استخدمها ناجي العلي في رسوماته، وتجسد الرسمة صبيا ذا عشرة أعوام، أدار ظهره وعقد يديه خلف ظهره، ليصبح بمثابة رمزللقضية الفلسطينية، ونشر لأول مرة في جريدة السياسة الكويتية عام 1969، واستخدمها ناجي العلي أيقونة لكي تمثل ضعف وهوان الأنظمة العربية حينها.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى نسخته الثالثة العرض العالمي الأول لفيلم “أنف وثلاث عيون”، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيع المخرج أمير رمسيس بمشاركة طاقم العمل.
ومن أبرزهم الفنان ظافر العابدين، الفنانة سلمي أبو ضيف، الفنانة سوسن بدر، الفنان صدقي صخر، والمخرج أمير رمسيس.
و تحدث أمير رمسيس عن تفاصيل العمل، قائلًا: عرض الفيلم سيكون ضمن خريطة أفلام قسم روائع السينما العربية بمهرجان البحر الأحمر، وأجد أنني أمتلك رؤية مغايرة عن رؤية المخرج حسين كمال لـ “أنف وثلاث عيون”.
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