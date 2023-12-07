الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جهاز طيبة يعقد ورشة عمل تدريبية لمسابقة أفضل مدينة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

تفقد  المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الاقصر الجديدة محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الجهاز، بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وصرح رئيس الجهاز أن قدرة المحطة 90 ك. و. س تساهم بما يزيد عن 60٪ من استهلاك  الجهاز  من الكهرباء خلال فصل الشتاء وتساهم بما يزيد على 25٪ من استهلاك الجهاز من الكهرباء خلال فصل الصيف، مشددا على ضرورة أعمال الصيانة والنظافة الدورية المحطه للحفاظ على كفاءة العمل بها.

Advertisements


كما تم عقد ورشة عمل تدريبية لمسابقة أفضل مدينة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لمدن قطاع الصعيد ( قطاع ب ) ويشمل أجهزة ( طيبة – قنا – غرب قنا – أخميم – سوهاج – الأقصر – توشكي – أسوان الجديدة ).

حيث أكد رئيس الجهاز على أهمية التطوير المؤسسي في خدمة عملاء المدينة من خلال تحسين الأداء للعاملين وحث  على الاستفادة من هذه الورش التوعوية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية القيادة السياسية.

كما أكد على حرص الجهاز بجميع العاملين على تبنى منهج وبرامج التطوير والتميز في الأداء المؤسسي إيمانًا منا لأهميته في المرحلة الحالية، ولذلك نسعى الى التطوير المنشود من خلال الاستغلال الأمثل والأكفأ  للموارد والإمكانيات والوسائل المتاحة لكل العناصر (المادية والبشرية) كمدخلات لعمليات التطوير المنشود، وبما يحقق الوصول الى المخرجات المأمولة والمتناغمة مع أهداف الجمهورية الجديدة والتي من اهم مرتكزاتها، القدرة على التنافس والإبداع والتميز بما يحقق مجتمع عمراني جديد قادر على تحقيق الريادة كمطلب محوري للجمهورية الجديدة وطبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر جهاز مدينة طيبة الطاقة الشمسية محطة الطاقة الشمسية فيتو

مواد متعلقة

"حقك تنظمي" حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في مراكز الأقصر

وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري العموم والإدارات التعليمية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

انتعاش الرحلات النيلية يدعم قطاع السياحة في الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفدا من جامعة شمال الصين لبحث سبل التعاون المشترك

نائب محافظ الأقصر يتابع التجهيزات النهائية بمقرات الانتخابات الرئاسية

مديرية طب الأقصر تنظم مسابقة لخيول الحنطور وتكرم الفائزين

رئيس جامعة الأقصر: نستهدف تخريج نموذج مثالي للشاب المصري المدرك لقضايا وطنه

النجارة المصرية القديمة، ورشة عمل بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

الأكثر قراءة

زلزال جديد يضرب تركيا

"انت حلو في كل وقت".. آخر ما كتبته "روان" ضحية الغيرة على يد زوجها (صور)

أول تعليق من وزير الرياضة على تأجير قاعة استاد الإسكندرية بـ100 جنيه للساعة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

صورة سوسن بدر ومخرج برنامج أم الدنيا بختام مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل

استعجال التحريات في واقعة طعن زوج لزوجته لغيرتها عليه بالغربية

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من وزير الرياضة على تأجير قاعة استاد الإسكندرية بـ100 جنيه للساعة

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين خلال شهر ديسمبر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

أذكار المساء، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

المزيد
الجريدة الرسمية