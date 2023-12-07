رئيس جهاز طيبة يعقد ورشة عمل تدريبية لمسابقة أفضل مدينة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الاقصر الجديدة محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الجهاز، بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وصرح رئيس الجهاز أن قدرة المحطة 90 ك. و. س تساهم بما يزيد عن 60٪ من استهلاك الجهاز من الكهرباء خلال فصل الشتاء وتساهم بما يزيد على 25٪ من استهلاك الجهاز من الكهرباء خلال فصل الصيف، مشددا على ضرورة أعمال الصيانة والنظافة الدورية المحطه للحفاظ على كفاءة العمل بها.

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كما تم عقد ورشة عمل تدريبية لمسابقة أفضل مدينة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لمدن قطاع الصعيد ( قطاع ب ) ويشمل أجهزة ( طيبة – قنا – غرب قنا – أخميم – سوهاج – الأقصر – توشكي – أسوان الجديدة ).

حيث أكد رئيس الجهاز على أهمية التطوير المؤسسي في خدمة عملاء المدينة من خلال تحسين الأداء للعاملين وحث على الاستفادة من هذه الورش التوعوية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية القيادة السياسية.

كما أكد على حرص الجهاز بجميع العاملين على تبنى منهج وبرامج التطوير والتميز في الأداء المؤسسي إيمانًا منا لأهميته في المرحلة الحالية، ولذلك نسعى الى التطوير المنشود من خلال الاستغلال الأمثل والأكفأ للموارد والإمكانيات والوسائل المتاحة لكل العناصر (المادية والبشرية) كمدخلات لعمليات التطوير المنشود، وبما يحقق الوصول الى المخرجات المأمولة والمتناغمة مع أهداف الجمهورية الجديدة والتي من اهم مرتكزاتها، القدرة على التنافس والإبداع والتميز بما يحقق مجتمع عمراني جديد قادر على تحقيق الريادة كمطلب محوري للجمهورية الجديدة وطبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

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