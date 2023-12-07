الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد وست هام

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، والأسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

تشكيل توتنهام ضد وست هام

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

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خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن ديفيز، ديستني أودوجي.

خط الوسط: هويبريج، يفيس بيسوما، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: برينان جونسون، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي.

تشكيل وست هام أمام توتنهام

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: إديسون ألفاريز، توماس سوتشيك، وارد براوس.

خط الهجوم: محمد قدوس، جارود بوين، لوكاس باكيتا.

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

إيفرتون ضد نيوكاسل - 9:30 مساء (اليوم الخميس)

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 10:15 مساء (اليوم الخميس)

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