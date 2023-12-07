محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية ويشدد على رفع درجة الاستعداد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية على مستوى الأحياء، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق التام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي هذا الإطار، أجرى تنفيذيو محافظة الإسكندرية، اليوم، جولات تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية، حيث تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك بحضور الأستاذ/ السيد موسى رئيس حي العامرية أول.

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وقامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب، حيث تم المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

هذا وقد تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين، وجاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.