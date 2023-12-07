الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة

جون كيربي مستشار
جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، كشف جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك مناقشات يومية مع شركاء واشنطن في المنطقة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة.

 

الهدنة الإنسانية في غزة

وقال “كيربي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة".

 

رفض مساعدة إسرائيل وأوكرانيا وهدية بوتين

وأشار إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب حلا دوليا، مشيرًا إلى أن الجمهوريين في الكونجرس منحوا بوتين "هدية" برفضهم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

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جيش الاحتلال: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في حرب غزة وطريقنا طويل

جوتيريش يلوح بتفعيلها، هل المادة 99 تتصدى لجرائم الاحتلال في غزة؟ خبير يجيب

 

وأعلن وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني مطالبا بمنحها القدرة على حكم الضفة وغزة

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


وفي السياق ذاته كشفت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن  فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة  الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

وقال وزير الدفاع البريطاني، لدينا فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية يساهم فى إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب فى غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، مقتل نجل غادي إيزتكون عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في معارك قطاع غزة.


خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة


الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن قواتها تمكنت خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة من تدمير 79 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في غزة.

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