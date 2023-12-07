استدعاء مجري التحريات بواقعة مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

Advertisements

-إعلانات-



وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 60 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.