الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير البترول يعين رئيسا جديدا لشركة أيلاب

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، فيتو

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس محمود فوزي رضوان العربي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).

 

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البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا شركة ايلاب الثروة المعدنية بنزين فيتو

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