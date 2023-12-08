وزير البترول يعين رئيسا جديدا لشركة أيلاب
أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس محمود فوزي رضوان العربي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).
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