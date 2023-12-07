طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

طارق أبو عابد، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في واقعة إطلاق الرصاص من قبل جنوده على شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضفة الغربية.



طارق أبو عابد قصة إطلاق النار على معاق فلسطيني

وبدأت القصة عندما كان الشاب الفلسطيني، طارق أبو عابد، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، وهو من أصحاب الاحتياجات الخاصة، عائدا من عمله وأثناء تواجده في منطقة الخليل تصادف مروره مع وجود عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا الرصاص عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو يوثق هذه الجريمة التي نسفت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية في معاملة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وظهر طارق أبو عابد في الفيديو طريحا على الأرض مخضبا بدمائه البريئة، بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال رصاصة الغدر التي أصابته في قدمه عندما طالبوه بإشهار وثيقة تحقيق الشخصية.



طارق أبو عابد فضيحة جديدة في جبين الاحتلال الإسرائيلي

وقبل أن يتمكن طارق أبو عابد من توضيح الأمر لجنود الاحتلال بأنه لم يكن لديه أية أوراق، بادرته رصاصة الغدر من فوهة بندقية أحد الجنود الإسرائيليين ليوثق جريمة أخرى تلطخ جبين الاحتلال الذي أسود من كثرة دماء الأبرياء التي سالت على الأرض بدون وجه حق.

חיילים יורים בפלסטיני באזור חברון, ביום שלישי. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה pic.twitter.com/orpcPctUlt — הארץ חדשות (@haaretznewsv) December 7, 2023

وتم نقل طارق أبو عابد إلى إحدى المستشفيات في الضفة الغربية لتلقي العلاج، وخضع لجراحة عاجلة بعدما أصيب بنزيف جراء الرصاصة الصهيونية التي أطلقت من عدو لا يعرف معنى الإنسانية ولا يراعي حقوق إنسان



وتسبب فيديو واقعة الشاب الفلسطيني المعاق، في إثارة البلبلة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصبح مفضوحا أمام المجتمع الدولي، بعدما ظهر 3 جنود من قواته وهم يقومون بهذه الجريمة النكراء.

ولم تتوقف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها بحق الأبرياء في قطاع غزة، سواء من الأطفال أو النساء أو حتى المرضى والمصابين، فلم يراعي حق بشر ولا حجر.

وهذه المنازل التي دمرت وأصبحت بمساواة الأرض ومن استشهدوا بداخلها من أطفال ونساء وعجائز، هم أكبر شاهد على جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة.



فاليوم هناك أكثر من 60 ألف فلسطيني ما بين شهيد ومصاب ومفقود بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي.