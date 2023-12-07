الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المدير الفني لاتحاد جدة يوضح سبب إخفاقات الفريق قبل كأس العالم للأندية

مارسيلو جاياردو،فيتو
مارسيلو جاياردو،فيتو

الدوري السعودي، علق مارسيلو جاياردو مدرب نادي اتحاد جدة ، على الخسارة أمام مضيفه ضمك بنتيجة 1-3، مساء اليوم الخميس، في الجولة 16 من عمر الدوري السعودي.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة عن كواليس الفترة الحالية للنادي قائلًا: "حتى الآن لا نعلم عن إصابة فيليبي خصوصا بأنها إصابة عضلية".

وعن بنزيما: أعتقد بأنه سيكون جاهزا للمباراة القادمة.

وتابع: "الأمر كان معقد للغاية ومباراة صعبة ومرهقة خصوصا بعد الهدف الثالث، ولكن أكثر شي محزن إلى جانب هزيمة اليوم خسارة لاعبين قبل البطولة القادمة".

وأكمل: هذه خامس مباراة نلعبها في 14 يوما، مباراة كانت جدًا حساسة ومجهود عالي بسبب ضغط المباريات.

 

وخسر فريق اتحاد جدة أمام مضيفه ضمك بنتيجة 1-3، مساء اليوم الخميس، في الجولة 16 من عمر الدوري السعودي.

إصابة مدافع اتحاد جدة وأرقام سلبية للدفاع

وتلقى العميد، صدمة قوية في الدقيقة 15، بإصابة مدافعه البرازيلي لويس فيليبي وخروجه بشكل اضطراري للإصابة، وعوضه مهند الشنقيطي.

وفشل دفاع اتحاد جدة في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اهتزت شباكه أمام أهلي جدة والتعاون والحزم والشباب وأبها والاتفاق والخليج وضمك.

Advertisements

7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية

وخلال النسخ السابقة، تمكنت الأندية العربية من حصد 7 ميداليات، ما بين فضية وبرونزية، علما بأن مشاركاتهم في البطولة بدأت عام 2000 عن طريق النصر السعودي والرجاء المغربي.

الميدالية الأولى

كانت الميدالية الأولى من نصيب الأهلي المصري عام 2006، حيث حصد بطل إفريقيا وقتها الميدالية البرونزية، بعدما حل ثالثًا خلف إنترناسيونال البطل وبرشلونة الوصيف.

الميدالية الثانية

حصد السد القطري الميدالية الثانية للعرب في مونديال الأندية عام 2011، حيث حقق الميدالية البرونزية أيضًا بعد تتويج برشلونة بالميدالية الذهبية وسانتوس بالفضية.

الميدالية الثالثة

يعتبر الرجاء المغربي، صاحب أهم وأكبر إنجاز عربي في مونديال الأندية، بعدما حقق فضية البطولة عام 2013، بعد خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ.

الميدالية الرابعة

عقب 5 سنوات، عاد العين الإماراتي ليكرر إنجاز الرجاء ويضيف ميدالية رابعة للعرب في مونديال الأندية، بعد أن توج بفضية نسخة 2018، عقب خسارة النهائي أمام ريال مدريد.

الميدالية الخامسة

في عام 2020، نجح الأهلي من جديد في تكرار مع حققه عام 2006، حيث حصد الميدالية البرونزية في البطولة التي أقيمت في قطر، بعد بايرن ميونخ البطل وتيجريس أونال الوصيف.

الميدالية السادسة

حقق الأهلي الميدالية الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، في العام التالي مباشرة 2021 بالإمارات، وكانت برونزية أيضًا، حيث حل ثالثًا بعد تشيلسي البطل وبالميراس الوصيف.

الميدالية السابعة

في عام 2022 بالمغرب، تمكن الهلال السعودي من تحقيق الميدالية الفضية الثالثة للعرب في تاريخ مونديال الأندية، عقب الخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

طارق حامد يسجل هدفا صاروخيا في فوز ضمك على اتحاد جدة 1/3 بالدوري السعودي (فيديو)

ضمك يباغت اتحاد جدة بهدفين في الشوط الأول من الدوري السعودي

حقيقة تدخل اتحاد الكرة للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة السادسة عشرة اليوم

أحمد حجازي في مواجهة طارق حامد، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة وضمك قبل مواجهتهما اليوم

موعد مباراة اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي اليوم

الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بسبب واقعة حكم مباراة أتلتيكو مدريد

عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا

الأكثر قراءة

"انت حلو في كل وقت".. آخر ما كتبته "روان" ضحية الغيرة على يد زوجها (صور)

الإعلام الإسرائيلي يكشف كذب جيش الاحتلال ويعلن حصيلة الجنود المصابين خلال 72 ساعة

حماس تؤكد تحذير السيسي من مخطط التهجير: سيناء ستكون قاعدة للمقاومة (فيديو)

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

القتل من مسافة 2 كيلو متر، معلومات عن قناصة حماس "غول" التي تفوقت على الروس

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين خلال شهر ديسمبر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

المزيد
الجريدة الرسمية