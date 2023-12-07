الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

بالأرقام، ضعف دفاع اتحاد جدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

استمرت معاناة فريق اتحاد جدة على المستوى الدفاعي، في مبارياته الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي، قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية.

وخسر فريق اتحاد جدة أمام مضيفه ضمك بنتيجة 1-3، مساء اليوم الخميس، في الجولة 16 من عمر الدوري السعودي.

إصابة مدافع اتحاد جدة وأرقام سلبية للدفاع

وتلقى العميد، صدمة قوية في الدقيقة 15، بإصابة مدافعه البرازيلي لويس فيليبي وخروجه بشكل اضطراري للإصابة، وعوضه مهند الشنقيطي.

وفشل دفاع اتحاد جدة في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اهتزت شباكه أمام أهلي جدة والتعاون والحزم والشباب وأبها والاتفاق والخليج وضمك.

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7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية

وخلال النسخ السابقة، تمكنت الأندية العربية من حصد 7 ميداليات، ما بين فضية وبرونزية، علما بأن مشاركاتهم في البطولة بدأت عام 2000 عن طريق النصر السعودي والرجاء المغربي.

الميدالية الأولى

كانت الميدالية الأولى من نصيب الأهلي المصري عام 2006، حيث حصد بطل إفريقيا وقتها الميدالية البرونزية، بعدما حل ثالثًا خلف إنترناسيونال البطل وبرشلونة الوصيف.

الميدالية الثانية

حصد السد القطري الميدالية الثانية للعرب في مونديال الأندية عام 2011، حيث حقق الميدالية البرونزية أيضًا بعد تتويج برشلونة بالميدالية الذهبية وسانتوس بالفضية.

الميدالية الثالثة

يعتبر الرجاء المغربي، صاحب أهم وأكبر إنجاز عربي في مونديال الأندية، بعدما حقق فضية البطولة عام 2013، بعد خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ.

الميدالية الرابعة

عقب 5 سنوات، عاد العين الإماراتي ليكرر إنجاز الرجاء ويضيف ميدالية رابعة للعرب في مونديال الأندية، بعد أن توج بفضية نسخة 2018، عقب خسارة النهائي أمام ريال مدريد.

الميدالية الخامسة

في عام 2020، نجح الأهلي من جديد في تكرار مع حققه عام 2006، حيث حصد الميدالية البرونزية في البطولة التي أقيمت في قطر، بعد بايرن ميونخ البطل وتيجريس أونال الوصيف.

الميدالية السادسة

حقق الأهلي الميدالية الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، في العام التالي مباشرة 2021 بالإمارات، وكانت برونزية أيضًا، حيث حل ثالثًا بعد تشيلسي البطل وبالميراس الوصيف.

الميدالية السابعة

في عام 2022 بالمغرب، تمكن الهلال السعودي من تحقيق الميدالية الفضية الثالثة للعرب في تاريخ مونديال الأندية، عقب الخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية.

 

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