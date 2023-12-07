شعبة المواد الغذائية توضح السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار السكر

وتقدم حلولًا لمواجه الأزمة..

ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي، يعاني السوق المصري من نقص كبير في كميات السكر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر السكر لمعدلات تخطت نسبة الـ 100% وأكثر، إذ في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة سعر السكر في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع بـ 27 جنيهًا، تراوحت أسعار السكر في السوق من 50 إلى 60 جنيهًا.

فما هي الأسباب الحقيقة في ارتفاع أسعار السكر بالأسواق، والحلول لمواجهة ارتفاع سعر السكر خلال الأيام المقبلة؟

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ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي، فيتو

أسعار السكر ارتفعت عالميًا متأثرة بقلة إنتاجية الدول الكبرى المنتجة له

يوضح الدكتور أحمد غريب عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، أن العالم واجه أزمة في ارتفاع أسعار السكر، إذ تأثرت سلعة السكر بتداعيات موجة كبيرة من الجفاف التي أصابت الثلاث دول الكبرى المنتجة للسكر، وهم البرازيل والهند وتايلاند، وكان ذلك سببًا في انخفاض إنتاجياتهم من السكر، وبالتالي قلت الصادرات، وارتفع سعر السكر عالميًا مع قلة المعروض.

بوادر أزمة السكر في مصر بدأت مع زيادة معدلات تصديره للخارج مع ارتفاع سعره عالميًا

وأشار «غريب » في تصريح لـ «فيتو» إلى أنه في نفس التوقيت، لم تكن تعاني مصر من أي أزمة في السكر، حيث تنتج مصر نحو 90% من كميات الاستهلاك المطلوبة لسد حاجة المواطنين، ولكن بوادر الأزمة بدأت في مصر عندما بدأت الشركات المصرية في تصدير السكر بكميات كبيرة جدًا، مع ارتفاع سعر السكر في الأسواق العالمية.

22% ارتفاعًا في صادرات مصر من السكر بحصيلة 184 مليون دولار

وأضاف أنه ارتفعت صادرات مصر من السكر ارتفاعًا تراوح من 20 إلى 22 % مع تصاعد عمليات تصدير السكر إلى الخارج، الذي وصلت حصيلته من التصدير إلى 184 مليون دولار وهي حصيلة غير عادية.

الدكتور أحمد غريب عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

زيادة صادرات السكر كانت السبب الرئيسي في الفجوة غير العادية في السوق المحلي

وتابع: أن وزارة الصناعة انتبهت لوجود عوار في السوق، فأصدرت في سبتمبر الماضي قرارًا بشأن منع تصدير السكر، لأن زيادة صادرات السكر كانت السبب الرئيسي في الفجوة غير العادية التي نعيشها خلال هذه الفترة.

يوجد شركة تابعة لدولة عربية تقوم بتصدير السكر المصري بموافقة استثنائية من الوزارة

ووضع الدكتور أحمد غريب عدد من الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار السكر ولحل الأزمة الراهنة، قائلًا: «حلها أن تتوقف الشركات عن التصدير، إذ يوجد شركة في مصر تابعة لدولة عربية تقوم بالتصدير من خلال موافقة استثنائية من الوزارة، في حين أن الشركات المصرية متوقفة عن التصدير».

إيجاد سلاسل إمداد حقيقة حتى تستطيع الدولة السيطرة على السعر الجنوني للسكر

واستطرد قائلًا: إضافة إلى ذلك أن البورصة السلعية يجب أن تنشط وأن تبيع لكل الناس طالما أن السكر فيها يتم تداوله وبيعه بالسوق العالمي والحر، إضافة إلى إيجاد سلاسل إمداد حقيقة حتى تستطيع الدولة السيطرة على السعر الجنوني للسكر.