الاستماع لأقوال أسرة مسنة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية بحدائق القبة

تستمع نيابة حدائق القبة لأقوال أسرة سيدة مسنة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية في حدائق القبة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

انتداب المعمل الجنائي

كما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب اندلاعه.

انتداب الطب الشرعي

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة السيدة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة السيدة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية ونتج عنها سقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

مصرع سيدة مسنة

وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة، لقيت مصرعها إثر اندلاع الحريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كهربائي السبب

وكشفت التحريات الأولية حول مصرع سيدة مسنة داخل شقتها بحدائق القبة، ملابسات وفاة مسنة إثر حريق، وتبين أن ماسا كهربائيا السبب، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.

تفحم محتويات الشقة

وأضافت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وأن الحريق تسبب فى مصرع سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا عثروا عليها متفحمة داخل شقة بعقار، مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة محافظة القاهرة.

بداية الواقعة

وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.

استخراج جثة مسنة

وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وتمت السيطرة على النيران، واستخراج جثة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما متفحمة من الطابق الأول، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل