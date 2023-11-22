الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندى،
الشيخ خالد الجندى، فيتو

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان أفسدت في الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس على جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالي: “وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟”.
 

المخلوقات التي أفسدت في الأرض 


وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "هناك خمس احتمالات لهذا السبب، الأول وجود مخلوقات فعلا فى الارض وأفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".

وأوضح: "الاحتمال الثاني، أن يكون الملائكة توقعوا أن يفسد الإنسان في الأرض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن أن يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث أنهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة أفسدت فى الأرض وبالتالي توقعوا أن يفعل الإنسان هذا".

Advertisements

 

وفي سياق متصل، أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيطان يمثل من أسباب الذنوب، لافتا إلى أن 90% من أسباب الذنوب من النفس. 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن النفس هى السبب فى الذنوب الفردية التي ذكرها القرآن الكريم، منها ذكر قتل قابيل وهابيل، كذلك العجل الذهبي الذى قام بعمله السامرى. 

وأوضح، أن لو كان كل فعل وراه الشيطان من جعل الشيطان يعصي ربه، نفسه هي التي سولت له أن يعصي ربه، مستشهدا بآيات الله سبحانه وتعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

 

txt

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

txt

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي القضية الفلسطينية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برنامج لعلهم يفقهون خالد الجندي

مواد متعلقة

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

عجز عن استخدام سلاحه، الرعب يشل جنديا إسرائيليا أثناء لصق مقاتل القسام عبوة فدائية (فيديو)

النيابة الإدارية تكشف فساد بهيئة الدواء المصرية وتحيل 5 من قياداتها للمحاكمة العاجلة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية