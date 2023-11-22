هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان أفسدت في الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس على جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالي: “وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟”.



المخلوقات التي أفسدت في الأرض



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "هناك خمس احتمالات لهذا السبب، الأول وجود مخلوقات فعلا فى الارض وأفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".



وأوضح: "الاحتمال الثاني، أن يكون الملائكة توقعوا أن يفسد الإنسان في الأرض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن أن يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث أنهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة أفسدت فى الأرض وبالتالي توقعوا أن يفعل الإنسان هذا".

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وفي سياق متصل، أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيطان يمثل من أسباب الذنوب، لافتا إلى أن 90% من أسباب الذنوب من النفس.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن النفس هى السبب فى الذنوب الفردية التي ذكرها القرآن الكريم، منها ذكر قتل قابيل وهابيل، كذلك العجل الذهبي الذى قام بعمله السامرى.



وأوضح، أن لو كان كل فعل وراه الشيطان من جعل الشيطان يعصي ربه، نفسه هي التي سولت له أن يعصي ربه، مستشهدا بآيات الله سبحانه وتعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ".