وزير الإنتاج الحربي يتواجد بجناح الوزارة في ختام إيدكس 2023

في ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023 " حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على التواجد بجناح الوزارة بين العارضين والمهندسين والعاملين، حيث توجه سيادته بالشكر لهم جميعا على الجهود التي بذلت طوال فترة إقامة المعرض وما سبقها من تحضيرات ليظهر جناح الوزارة بالصورة المشرفة للإنتاج الحربى ولجمهورية مصر العربية، متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قد استقبل العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين ووفد مرافق، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"المقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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التعاون المشترك مع البحرين

رحب وزير الدولة للإنتاج الحربى بالوفد البحريني، موضحا أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين، لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشددًا على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والبحرين، ومعربًا عن تطلعه للتعاون مع مختلف الشركات البحرينية بما يحقق أهداف تصنيعية مشتركة.

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شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي

من جانبه أشاد العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين بدور وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، معربًا عن اهتمام الجانب البحريني بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي، ومشيدًا بما قام بالاطلاع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بمعرض "إيدكس 2023" والتي تتميز بالتطور والدقة، وأشاد "الجنيد" بالطفرة التي تشهدها مصر في مجال التصنيع العسكري والتي لمسها خلال تواجده بمعرض إيدكس ٢٠٢٣، مؤكدًا على أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافيًا بشكل كبير.