الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2023.

وأكد المحافظ، أن الغرفة برئاسته وعضوية كلا من اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، مدير شئون المجالس وممثلين عن إدارة الازمات والكوارث والعمليات بالمحافظة، وأعضاء من مختلف الجهات المعنية.

وأشار المحافظ الي قيام الغرفة بتلقي الاخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ورصد اقبال الناخبين علي لجان الانتخابات وإزالة اية معوقات تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ الي تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن علي نفس تشكيل الغرفة المركزية، علي ان تكون برئاسة رئيس المدينة، لموافاة غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بأي جديد.

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وأكد اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الاحد المقبل ولمدة 3 أيام.

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.

كما وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

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