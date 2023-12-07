الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من مؤسسة حياة كريمة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد مؤسسة حياة كريمة يضم د. مروى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى، د.شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، د.ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بحضور أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة بمختلف أنشطتها.

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وأكد أ.د. محمد ضياء أهمية استثمار طاقات طلاب الجامعة من خلال التطوع فى المشروعات المختلفة لمؤسسة حياة كريمة، كما أشارت د. مروة فخرى لأوجه التعاون المقترحة وخاصة فى المجال الطبى وآليات التنفيذ.
 وأعقب اللقاء افتتاح جناح دائم لتعريف طلاب الجامعة بأنشطة المؤسسة المتنوعة وكيفية التطوع بها.

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