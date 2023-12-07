الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يُدشن حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

حملة تبرع بالدم للفلسطينيين،
حملة تبرع بالدم للفلسطينيين، ڤيتو


دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

حيثُ تفقد الفرق الطبية وسيارات خدمات نقل الدم المتنقلة التي تتواجد على مدار يومي الخميس والجمعة بعدد من الميادين والمواقع الرئيسية بمدينة الخارجة؛ لتلقي تبرعات المواطنين، موجهًا الشكر والتقدير لكافة المتطوعين والمؤسسات المشاركة بالحملة.

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محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

هذا فيما ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث قدّم الشكر في مستهل الجلسة لجميع المواطنين والمشاركين بقافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها المحافظة لدعم أهالي غزة، مؤكدًا مواصلة قوافل الدعم الخاصة بالمواد الغذائية والتبرع بالدم؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما بحث المحافظ عددًا من الموضوعات مع أعضاء الجهاز التنفيذي موجهًا بما يلي:

◾رفع حالة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتأكد من تواجد التمركزات الطبية والأمنية ومراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالمناطق النائية.

◾تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية وطرح كميات من السكر المدعم بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رفع السعر.

◾الإعداد لإطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بكافة المراكز بدعم قيمته مليون جنيه لأعمال المكافحة، وإجراء المكافحة بالمجان لصغار الملاك ودعم ٥٠ ٪ لكبار الملاك.

◾إلزام أصحاب حظائر الماشية والدواجن بتوفير وسائل الحماية المدنية داخل الحظائر، لتأمينها من الحرائق.

◾حصر المعاهد الأزهرية المشاركة بمشروع رواق الأزهر، لاستخدامها كمراكز لتحفيظ القرآن الكريم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

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محافظة الوادى الجديد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب الفلسطيني الشقيق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حملة التبرع بالدم

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