لماذا تتزايد وحشية الإسرائيليين ضد المدنيين في قطاع غزة؟

تتزايد وحشية الإسرائيليين مع تقدم القتال مع المقاومة الفلسطينية، تحاول النيران الإسرائيلية استهداف أكبر عدد ممكن من المدنيين ودفع من تبقوا احياء إلى الهرب من أراضيهم، وتنفيذ مخطط التهجير رغما عن العالم ومؤسساته الدولية، فما السبب في توحش الشخصية الإسرائيلية على هذا النحو.

شبح هتلر يسكن الإسرائيليين بشكل دائم

يقول عيسى قراقع، الكاتب الصحفي الفلسطيني، أن الإسرائيليين يعيش داخلهم شبح هتلر، والخوف والرعب من كل شيء أساس حياتهم.

وأوضح أن ثقافة السفاحين والقتلة وعقدة المحرقة تسيطر على مشاعرهم، لهذا لا يشعرون بمآسي سكان غزة، فهي بالنسبة للغالبية منهم، أقل بكثير من محاولة تفكيك دولتهم وإعادتهم للشتات مرة أخرى.

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وأشار إلى أن الثقافة الإسرائيلية تعتبر الحرب أساس البقاء، ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين هو أساس وجودهم، مردفا: إرثهم الوحيد هو موت الفلسطينيين.

واختتم مؤكدا أن الاحتلال أفسدهم وجعلهم وحوشا مفترسين، جردهم من انسانيتهم وحولهم إلى حراس وآلات وطغاة خارج مدار الحياة البشرية.

كانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لصحفيين في جنوب لبنان هجوم مباشر على مدنيين.

وأكدت المنظمة أهمية التحقيق في استهداف الصحفيين باعتباره جريمة حرب، وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه، إذ لا يمكن السماح للاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

على جانب آخر، أكدت منظمة أوكسفام وهي إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في العالم في مجالي الإغاثة والتنمية، إن تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

فوضى النظام الدولي الإنساني

وأكدت أن الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي وتجعله يفشل في إيقاف إسرائيل التي تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة، وأضافت: نخشى من إجبار النظام الإنساني على الاختيار المستحيل بين مساعدة المدنيين والتواطؤ في ترحيلهم القسري.

وأضافت أوكسفام في بيان: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى ضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة وإنقاذ الأرواح، وما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها"

واستطردت: "السياسيون فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية، والهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة".