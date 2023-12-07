الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

كأس العالم للأندية، 7 ميداليات عربية في تاريخ المونديال

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تنتظر جماهير الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

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7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية

وخلال النسخ السابقة، تمكنت الأندية العربية من حصد 7 ميداليات، ما بين فضية وبرونزية، علما بأن مشاركاتهم في البطولة بدأت عام 2000 عن طريق النصر السعودي والرجاء المغربي.

الميدالية الأولى

كانت الميدالية الأولى من نصيب الأهلي المصري عام 2006، حيث حصد بطل إفريقيا وقتها الميدالية البرونزية، بعدما حل ثالثًا خلف إنترناسيونال البطل وبرشلونة الوصيف.

الميدالية الثانية

حصد السد القطري الميدالية الثانية للعرب في مونديال الأندية عام 2011، حيث حقق الميدالية البرونزية أيضًا بعد تتويج برشلونة بالميدالية الذهبية وسانتوس بالفضية.

الميدالية الثالثة

يعتبر الرجاء المغربي، صاحب أهم وأكبر إنجاز عربي في مونديال الأندية، بعدما حقق فضية البطولة عام 2013، بعد خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ.

الميدالية الرابعة

عقب 5 سنوات، عاد العين الإماراتي ليكرر إنجاز الرجاء ويضيف ميدالية رابعة للعرب في مونديال الأندية، بعد أن توج بفضية نسخة 2018، عقب خسارة النهائي أمام ريال مدريد.

الميدالية الخامسة

في عام 2020، نجح الأهلي من جديد في تكرار مع حققه عام 2006، حيث حصد الميدالية البرونزية في البطولة التي أقيمت في قطر، بعد بايرن ميونخ البطل وتيجريس أونال الوصيف.

الميدالية السادسة

حقق الأهلي الميدالية الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، في العام التالي مباشرة 2021 بالإمارات، وكانت برونزية أيضًا، حيث حل ثالثًا بعد تشيلسي البطل وبالميراس الوصيف.

الميدالية السابعة

في عام 2022 بالمغرب، تمكن الهلال السعودي من تحقيق الميدالية الفضية الثالثة للعرب في تاريخ مونديال الأندية، عقب الخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية.

ريال مدريد الأكثر فوزا بـ كأس العالم للأندية 

يعد ريال مدريد الأكثر حصدا لبطولة لكأس العالم للأندية  برصيد 5 ألقاب وبرشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 3 ألقاب، ثم فريق بايرن ميونخ الذى حصد اللقب مرتين فى تاريخه متساويا مع فريق كورينثيانز البرازيلي.

ونجحت 7 أندية أخرى فى التتويج بلقب كأس العالم للأندية مرة واحدة فقط وهى: ليفربول، تشيلسي، ميلان، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، إنترناسيونال وساو باولو.

 

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كأس العالم للأندية السعودية المملكة العربية السعودية الأهلي اتحاد جدة

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