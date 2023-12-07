«الدلتا للسكر» تُنظم مؤتمرا حاشدا لحث العاملين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مؤتمرا حاشدا لحث العاملين بمصنع وإدارات الشركة وأسرهم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "انزل شارك لاستقرار أمن بلدك" وذلك "بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والمئات من العاملين بالمصنع وأهالي مركز الحامول والمناطق المجاورة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





واستهل الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، كلمته خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد بالتأكيد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تصنع مستقبل مشرق للوطن وتؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.



واستعراض "أبو اليزيد" إنجازات المشروعات العملاقة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية من مشروعات تنموية غير مسبوقة في كافة المجلات، من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وكهرباء وبنية تحتية ومشروعات قومية تستهدف استدامة وتوفير وتأمين مخزون من السلع الغذائية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، موضحا أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال عملية التطوير في المجتمع وإعادة المسار الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بعموم البلاد، مع التأكيد على ما تمثله الانتخابات الرئاسية كركيزة أساسية من أجل استدامة واستقرار الوطن.



وأكد "أبو اليزيد " أن الظرف السياسي يحكم في هذه الفترة وما يحدث حول مصر في غزة والسودان والعديد من دول المنطقة يجعل الجميع أمام مسئولية تاريخية بأن نكون على قلب رجل واحد، والاصطفاف خلف الوطن مؤكدا أن جميع العاملين بمصنع السكر وأسرهم سيخرجون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاستكمال المشروعات القومية التي حدثت في عهد فخامة الرئيس السيسي، ولاستقرار مصر وأمنها، حتى لا تكون مصر مثلها مثل غيرها من دول المنطقة.



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ولاقى المؤتمر الجماهيري الحاشد ترحيبًا كبيرًا من جانب الحضور حيث شارك فيه جميع العاملين بشركة الدلتا للسكر وأسرهم ورئيس المصانع ونائب رئيس المصانع وممثلي نقابة العاملين بالشركة، بالإضافة إلى ممثلي المزارعين المتعاقدين مع الشركة لتوريد بنجر السكر، وتحول إلى تظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية دعمًا لأمن واستقرار الدولة المصرية وسط هتافات من الحضور "تحيا مصر تحيا مصر.. انزل شارك لاستقرار أمن بلدك.