نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، لقاءً مع مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث برئاسة الدكتور علي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث؛ لبحث فرص التعاون المُشترك، وذلك بمقر المعهد.

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يبحث فرص التعاون المشترك مع نادي أعضاء هيئة البحوث

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم بأعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث، مشيدة بالخدمات والأنشطة، والفعاليات التي يُقدمها النادي، لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد وبالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مؤكدة أن التعاون مع نادي أعضاء هيئة البحوث يُمثل فرصة هامة للتكامل والتواصل مع كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

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استضافة معهد بحوث الإلكترونيات لموقع نادي أعضاء هيئة البحوث

وخلال اللقاء بحث الجانبان فرص التعاون المُشترك لاسيما في مجال ورش العمل والموضوعات ذات العلاقة بتخصص المعهد، كذلك تقديم الدعم الفني من معهد بحوث الإلكترونيات للنادي في إنشاء واستضافه موقع النادي.

تنظيم مؤتمر سنوي لنشر مخرجات المراكز والمعاهد البحثية

وفى هذا السياق، أكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات على تقديم كافة أوجه الدعم للنادي؛ لتنفيذ الأنشطة والفاعليات المشتركة بما يتوافق مع خطط المعهد ومجلس إدارة النادي؛ لخدمة ورعاية السادة الأعضاء.

ومن جانبه أعلن الدكتور علي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث عن موافقة مجلس إدارة النادي على تقديم عدد أربع جوائز علمية محكمة بواسطة لجان متخصصة سنويًا، بالضوابط التي تضمن الاستفادة منها ضمن مُتطلبات الترقية للباحثين، كما تم الموافقة على تنظيم مؤتمر سنوي لنشر مخرجات المراكز والمعاهد البحثية، فضلًا عن إقامة عدد من الندوات وورش العمل والدورات العلمية من خلال المتخصصين بشهادات معتمدة تفي بمتطلبات الترقية أيضًا.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور علي عبد الحميد عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن المعهد يتمتع بقدرات علمية وبحثية كبيرة تُسهم في تطوير البحث العلمي والابتكار في مصر.