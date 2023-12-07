وفد أعضاء مجلس الشيوخ يشيد بدور العربية للتصنيع بختام معرض إيديكس 2023

قام وفد من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة اللواء أ.ح عبد المنعم أمام بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع في ختام فعاليات معرض إيديكس ٢٠٢٣. حيث أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية على إعجابهم ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

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تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كما أشادوا بمكانة الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد في التحديث والتطور التكنولوجي تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة. ومشاركتها المتميزة في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية.



وأعربوا عن تقديرهم لمجهودات الهيئة في تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة.