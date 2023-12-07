الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الهيئة العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية

الهئية العربية للتصنيع،فيتو
الهئية العربية للتصنيع،فيتو

 أوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلى التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.
ومن الخطوات الناجحة التي حققتها الهيئة العربية للتصنيع  خلال فعاليات ختام معرض إيدكس 2023، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية( ABD)  التابعة للهيئة، وشركة NGIT) Northrop GrummanInternational Trading، Inc الأمريكية).

وأعرب  اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون مع شركة  نورث روب جرومان العالمية الأمريكية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية.

وقال: إننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا للإنتاج والتصنيع والتصدير للدول العربية والأفريقية ولجميع دول العالم.

من جانبه، أعرب جوزريف جوستلا نائب رئيس شركة نورث روب جرومان الأمريكية عن اعتزازه  بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع , الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن شركة نورث روب جرومان تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع. 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجيات الشركات العالمي الشركة العربية

الأكثر قراءة

وزير التموين: زيادة نصيب الفرد من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها

استشارى اطفال: قدمى العدس لطفلك من عمر 6 أشهر ولكن بشروط

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية