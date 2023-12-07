المشدد 20 عاما لأب بتهمة قتل ابنته بدافع الشرف في الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة أب وابنه وآخر بالسجن المشدد 20 عاما، لاتهامهم بقتل ابنتهم لغسل عارهم بالصف.

وجاء في أمر الإحالة في القضية جنایات مركز الصف، أن المتهمين "بسام. ع. ج" 27 سنة عاطل، "عبد النبي. ج. ح"47 سنة عاطل، "محمود.م.ع"40 سنة مقاول، في يوم ٦/ ۱۰ / ۲۰۲۱، قام أب وابنه بقتل ابنتهم" ياسمين. ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها ضربا بعصي أتبعه الثالث بذات الضربات إلى أن سقطت أرضا، ثم أنهال عليها الأول طعنا بسكين بأماكن متفرقة بجسدها قاصدين قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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أكد مجري التحريات انه توصل إلي صحة الواقعة بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، إثر سوء سلوك المجني عليها، ورغبة منهم في غسل عارهم وعار عائلتهم بأيديهم لخروجها عن العادات والتقاليد العائلية المعروفة بين عائلات العرب ومنعًا من معايرتهم في القرية بهذا العار، فاتفقوا فيما بينهم علي قتلها ونفاذًا لذلك أتموا جريمتهم حسبما جاء.

وقالت شقيقة المجني عليها "جومانا.ح" سن 7 سنوات، بأنها كانت متواجدة بالمنزل حال وقوع الحادث وأنها سمعت صوت ضجيج فخرجت رفقة شقيقها لاستبيان الأمر، فأبصرت المجني عليها مسجاه علي ظهرها أرضًا غارقة في دمائها حال تواجد المتهمين محرزًا الأول سكين والثاني والثالث عصي.