السجن 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة سائق بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم 20 مايو 2023 قام بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أوسيم، وأنه ينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه في دائرة القسم.



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم ويدعى «ص.ب.ر- 29 سنة – سائق»، ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون، بفتحها تبين أن بداخلها 25 قطعة مختلفة الأحجام من جوهر الحشيش المخدر، و31 كيس بلاستيكي، بفتح إحداها تبين أن بداخلها نبات الهيدرو المخدر.

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كما عثر بحوزته أيضا على 11 لفافة ورقية، وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 200 جنيه وجهاز محمول، وأحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.