الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

السجن 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة سائق بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم 20 مايو 2023 قام بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أوسيم، وأنه ينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه في دائرة القسم.


نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم ويدعى «ص.ب.ر- 29 سنة – سائق»، ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون، بفتحها تبين أن بداخلها 25 قطعة مختلفة الأحجام من جوهر الحشيش المخدر، و31 كيس بلاستيكي، بفتح إحداها تبين أن بداخلها نبات الهيدرو المخدر.

Advertisements

 

كما عثر بحوزته أيضا على 11 لفافة ورقية، وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 200 جنيه وجهاز محمول، وأحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

أوسيم محكمة الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس المتهمين بتزوير محررات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حبس مسجل خطر متهم بالاتجار في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور

الأكثر قراءة

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

رئيس حملة السيسي: الريس "ناجح ناجح" دعاية سلبية لا نحبها (فيديو)

كتائب القسام تبث لقطات لاستهداف الآليات العسكرية لجيش الاحتلال (فيديو)

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويواصل ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

سر زيارة الـ 24 ساعة، رسائل بوتين من الإمارات والسعودية إلى أمريكا

مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

أخبار مصر.. وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023، التموين: التعاقد على 75 ألف طن سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق، وحالة الطقس غدا

البيت الأبيض يهدد بمواجهة روسيا حال انتصار موسكو في حربها على أوكرانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

المزيد
الجريدة الرسمية