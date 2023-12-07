الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفدا من جامعة شمال الصين لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من استقبال الوفد
جانب من استقبال الوفد

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفدًا من جامعة شمال الصين للطاقة الكهربائية، برئاسة السيدة تشو جيان، رئيس الجامعة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

 

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وجامعة شمال الصين.

 

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجالات تدريب الطلاب، وتوفير منح دراسية من جامعة شمال الصين، وتنفيذ برامج مشتركة في تخصصات مختلفة بين الجامعتين.

 

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واستعرضت رئيس جامعة شمال الصين البرامج الدراسية التي تتيحها الجامعة، وطرق تدريس المناهج الدراسية، والتدريب المهني الذي توفره الجامعة للطلاب.

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