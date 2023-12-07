انتعاش الرحلات النيلية يدعم قطاع السياحة في الأقصر

تشهد محافظة الأقصر انتعاشة سياحية، حيث سجلت التدفقات السياحية أعلى معدلاتها كما توقع الخبراء، فضلًا عن ارتفاع معدلات الأفواج السياحية من سياحة اليوم الواحد التي أنعشت الأسواق والبازارات والمطاعم والتاكسي، والحنطور، والمزارات الأثرية والفنادق العائمة والثابتة، ورحلات البالون الطائر.

وترصد بوابة فيتو بالصور انتعاش الحركة النيلية الترفيهية التي تقل عدد لا يتجاوز العشرين فرد "مركب صغير"، مما يدعم قطاع السياحة في محافظة الأقصر، لتوفير فرص عمل للشباب.

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ولا تقتصر الرحلات النيلية فقط على الأفواج السياحية، بل يستمتع أهالي محافظة الأقصر أيضا وذويهم بالرحلات، وأيضا السياحة العربية.

بجانب ذلك الانتعاش في جميع قطاعات السياحة، العالم يستعد لأهم حدث عالمي، وهو ظاهرة انقلاب الشمس والتي تعلن بداية الموسم الشتوي يوم 21 ديسمبر من العام الجاري.



حيث تضيء الشمس في هذا اليوم تمثال الإله آمون وزوجته الإلهة موت، اللذين يحتضن أحدهما الآخر في وضع الجلوس، والمتجهين بوجهيهما نحو الشرق وتدخل أشعة الشمس إلى مقصورة قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التي كان يقف فوقها في الأصل تمثال الإله آمون رع.



