الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تنفيذ 79 مشروعا بقيمة 3 مليارات و300 مليون جنيه بقطاع الصحة في البحيرة (صور)

تنفيذ 79 مشروع ب3
تنفيذ 79 مشروع ب3 مليار و300 مليون بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة ودعمه المتواصل طفرة وثورة غير مسبوقة تم خلالها تحقيق تطوير شامل في كافة مناحي الحياة خاصةً فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

Advertisements

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو
تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو
تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو


 

حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة من 2014 وحتى 2023،3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروعا عبارة عن (61 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6مليار جنية و18 مشروع جار العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه).


 

ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها المعهد الطبي القومي بدمنهور بتكلفة 260 مليون جنيه أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة 326 مليون جنيه.

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو
تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو
تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو

كما تم توفير علاج وأمصال على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه، وأدوات ومستلزمات طبية وأجهزة بتكلفة 301 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مبادرات رئاسية استفاد منها 6.2 مليون مواطن

txt

بيطري البحيرة: تحصين 305 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة صحة البحيرة قطاع الصحة بالبحيرة نائب محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر (صور)

البحيرة أول محافظة بالمرحلة الثانية يطلق بها فعاليات برنامج "أسرة"

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة ردا عاجلا في مخالفة لوائح الفيفا

رسالة غامضة من برونو سافيو لاعب الأهلي السابق (صورة)

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

وزير التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق فى غزة

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

الآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة في معرض إيديكس 2023

تحقيقات موسعة حول 6 إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال البلدي يرتفع لـ 7 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية