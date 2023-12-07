تنفيذ 79 مشروعا بقيمة 3 مليارات و300 مليون جنيه بقطاع الصحة في البحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة ودعمه المتواصل طفرة وثورة غير مسبوقة تم خلالها تحقيق تطوير شامل في كافة مناحي الحياة خاصةً فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

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تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو





حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة من 2014 وحتى 2023،3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروعا عبارة عن (61 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6مليار جنية و18 مشروع جار العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه).





ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها المعهد الطبي القومي بدمنهور بتكلفة 260 مليون جنيه أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة 326 مليون جنيه.

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 79 مشروع بقيمة 3 مليار و300 مليون بقطاع الصحة بالبحيرة، فيتو

كما تم توفير علاج وأمصال على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه، وأدوات ومستلزمات طبية وأجهزة بتكلفة 301 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مبادرات رئاسية استفاد منها 6.2 مليون مواطن