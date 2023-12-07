الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

تحطم طائرة تابعة للجيش السعودي ومصرع طاقمها

طائرة مقاتلة، فيتو
طائرة مقاتلة، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 اس ايه" أثناء مهمة تدريبية روتينية.

تحطم طائرة مقاتلة سعودية خلال تدريبات 

وأضافت وزارة الدفاع  السعودية في بينها الصادر اليوم، طاقم الطائرة المقاتلة من طراز "F15 SA"  لقوا مصرعهم إزاء تحطم الطائرة أثناء مهمة تدريبية روتينية. 
وفي أكتوبر الماضي، أجرت وزارة الدفاع الصينية تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السعودي، في تشانجياج بمقاطعة جواندونج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، “وفقا لخطة التعاون العسكري الدولي والتوافق بين الجانبين، ستعقد الصين والمملكة العربية السعودية تدريبا بحريا مشتركا على الحرب الخاصة "السيف الأزرق - 2023". حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

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عمليات مكافحة الإرهاب البحرية

وأكد ووتشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، وتدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

وتابع، هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها القوات البحرية الصينية والمملكة العربية السعودية مثل هذا التدريب المشترك، بهدف تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب القتالي للقوات.
وانضمت الطائرة " F.15- SA" إلى أسطول القوات الملكية الجوية السعودية، وفقًا للصفقة التي تم عقدها مع أمريكا في 2012، وتنص على شراء 84 مقاتلة من نوع F.15- SA، وهي تعد من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة جدًا في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمهما بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.

وبحسب ما صرحت به شركة بوينج، فإن تلك المقاتلات هي نموذج محدث ومطور عن طائرات F-15 الحربية التي أثبتت جدارتها في عدة معارك قتالية سابقا، وقد أضيف إليها عدة إمكانيات قتالية وتكنولوجية تجعلها تتمتع بقدرات أعلى من سابقاتها من الطائرات المقاتلة

وتحوي طائرة النسر الجارح على محرك F-110-GE-129 المصنع من قبل شركة جنرال الكتريك، ويتميز هذا المحرك بأنه يمنح قوة دفع كبيرة تبلغ حوالي 29400 رطل بدون حارق بينما يمنح قوة دفع تبلغ 32500 رطل باستخدام الحارق، وهذا يجعل السرعة القصوى للطائرة 2.5 ماخ، والمدى 3900 كم بخزانات وقود إضافية. كما تحتوي المقاتلة على رادار AN/APG-63 (v)3 من نوع ايسا AESA، ويصعب التشويش عليه، ويتمكن من المسح الالكتروني ومهاجمة الأهداف من مدى بعيد.

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وزارة الدفاع السعودية السعودية طائرة مقاتلة من طراز إف-15 إف-15 تحطم طائرة مقاتلة سعودية

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