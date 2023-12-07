الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

رفع حالة الاستعداد بكافة القطاعات خلال الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

المجلس التنفيذي للوادي
المجلس التنفيذي للوادي الجديد، ڤيتو

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدّم الشكر في مستهل الجلسة لجميع المواطنين والمشاركين بقافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها المحافظة لدعم أهالي غزة، مؤكدًا مواصلة قوافل الدعم الخاصة بالمواد الغذائية والتبرع بالدم؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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كما بحث المحافظ عددًا من الموضوعات مع أعضاء الجهاز التنفيذي موجهًا بما يلي:

◾رفع حالة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتأكد من تواجد التمركزات الطبية والأمنية ومراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالمناطق النائية.

◾تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية وطرح كميات من السكر المدعم بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رفع السعر.

◾الإعداد لإطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بكافة المراكز بدعم قيمته مليون جنيه لأعمال المكافحة، وإجراء المكافحة بالمجان لصغار الملاك ودعم ٥٠ ٪ لكبار الملاك.

◾إلزام أصحاب حظائر الماشية والدواجن بتوفير وسائل الحماية المدنية داخل الحظائر، لتأمينها من الحرائق.

◾حصر المعاهد الأزهرية المشاركة بمشروع رواق الأزهر، لاستخدامها كمراكز لتحفيظ القرآن الكريم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

هذا وسبق وأن عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:
◾إعداد بيان بموقف الأراضي التي تم سحبها والقائمة وإخطار الضرائب العقارية للتعامل في تحصيل المستحقات.

◾سحب الأراضي غير المستغلة بالمشروعات غير الجادة وخصم تكلفة إنشاء الآبار من المديونيات المستحقة، وإعادة تسعيرها وطرحها بالمرافق.

◾سحب الأراضي من الشركات التي قامت بالبيع من الباطن وتقنين وضع المستفيدين وإجراء تعاقدات جديدة وفقًا للإجراءات القانونية.

◾تحديد المدة الزمنية لاستلام الأرض ضمن بنود التعاقد.

 

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إجتماع المجلس التنفيذي للوادي الجديد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ رفع حالة الاستعداد قافلة المساعدات الإنسانية

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