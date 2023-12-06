الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

يسرا وعادل إمام وإيناس الدغيدي، نجوم زينت أسماؤهم معالم حيوية بالشارع المصري

عادل امام، فيتو
عادل امام، فيتو

تكريما لمسيرة فنية كبيرة تخطت للزعيم عادل إمام،  وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة على إطلاق اسمه بالكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن اطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن. 

  أسماء نجوم زينت معالم حيوية بالشارع المصري


ولم تكن تلك هى المرة الأولى التي يتم إدراج اسم رمز فني أو ثقافي بالمناطق الحيوية داخل مصر تكريما وتقديرًا لإرثه الفني.. إذ أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الكوميديان الراحل  سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب الواقع بمنطقة شرق القاهرة.

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وقرر محافظ الإسكندرية أن يطلق اسم الفنان محمود عبد العزيزعلى أحد شوارع الإسكندرية نسبةً لإرثه الفني الكبير، وهو الأمر الذي لاقي قبولا واسعا عند نجليه محمد وكريم محمود عبد العزيز..

كما قرر المهندس نجيب ساويرس وشقيقة المهندس سميح ساويريس ان يطلقا اسم النجمة يسرا على أحد شوارع مدينة الجونة تقديرًا لمسيرتها الفنية المتنوعة ما بين سينما ودراما ومسرح..

وأيضا تضم الجونة شارعا باسم المخرجة إيناس الدغيدي، كنوع من أنوع التكريم لمسيرتها الفنية التي قدمت خلالها عددا من الأفكار الجريئة والمتميزة.


 الفنان عادل إمام

وكان المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة وهم اسم العميد ابراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم اعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الابطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم  المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل امام علي الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والبطل الشهيد مقدم شرطة احمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية،  والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين،  والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة،  والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة،  واسم  ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.


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الفنان محمود عبد العزيز يسرا عادل امام إيناس الدغيدي سمير غانم

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