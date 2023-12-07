الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

مديرية طب الأقصر تنظم مسابقة لخيول الحنطور وتكرم الفائزين

مسابقة لخيول الحنطور
مسابقة لخيول الحنطور وتكرم الفائزين، فيتو

نظمت مديرية الطب البيطري بالأقصر، مسابقة لخيول الحنطور، وتم اختيار أفضل 10 خيول، وتم تكريم أصحاب هذه الخيول، بتوزيع جوائز مالية وشهادات تقدير، بالإضافة إلى توزيع كؤوس الفوز للثلاثة الأوائل، وذلك بحضور دكتور غايس داوود مدير العيادة والدكتور أمين حراجى طبيب أول العيادة وكذلك دكتور أشرف سالم طبيب بالعيادة.

تحت رعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومعالي سيادة اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وفي إطار التعاون مع الجمعيات الخيرية لتقديم خدمات للنهوض بالثروة الحيوانية وبرعاية جمعية مستشفى بروك الخيرى للحيوان بالأقصر وبحضور الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.

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