الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري العموم والإدارات التعليمية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

اجتمع  الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية؛ من أجل التنسيقات الأخيرة المتعلقة بالمدارس التي ستجرى فيها انتخابات الرئاسة.

ووجه خالد بتشكيل غرف عمليات لكل إدارة تعليمية، لمتابعة شئون المدارس التي تجرى بها انتخابات على مدار الساعة، واستمرار انعقاد تلك العرف بصفة دائمة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.

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وفي السياق ذاته أوصى خالد بتشكيل فرق عمل من الاتحادات الطلابية في الإدارات التعليمية لمساعدة الناخبين في معرفة المدارس التي ستعقد بها الانتخابات، وتوجيههم للمقار التي لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم من خلالها، كما وجه  بتكوين فرق عمل تطوعية لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الهمم.

تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ

 كما أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالمحافظة عن رفع درجة استعداد وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية.


وأضاف الشامى انه تم التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الإسعاف والصحة والرعاية الصحية  وشركة المياه وشركة الكهرباء على كافة المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابية، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من جميع المرافق، ومحتوياتها من الداخل.


وأكد الشامي أنه تم توفير كراس متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم وضع خطة انتشار لمرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما  تم افتتاح فيديو كونفرنس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والإبلاغ عن أي طارئ في حينه.

ومن جانبه عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا موسعا استعدادا للانتخابات الرئاسية بحضور كافة الجهات المعنية منوها إلى  جاهزية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة.

وأعلنت المحافظة  الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر الحالى.

حيث تم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث  يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين  بإجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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