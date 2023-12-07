السبت 09 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

سيناريوهات ما بعد العدوان الإسرائيلى.. الفصائل المسلحة ترعب الكيان الصهيونى.. ولهذه الأسباب لن تنجح خطط تفكيكها

غزة، فيتو
غزة، فيتو

المقاومة الفلسطينية من أهم أركان المشهد فى الأرض المحتلة، طورت نفسها بشدة وأصبحت تملك المبادرة والقوة اللازمة لإذلال الاحتلال، والصمود أمامه بندية غير مسبوقة، لهذا أصبحت عقدة أمام المؤسسات العسكرية والسياسية فى إسرائيل، بيد أن كل الخطط التى تطلق من هنا أو هناك لتفكيك المقاومة لن تبقى أمام الواقع، خاصة فى ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والرغبة فى اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم وأراضيهم، ورغم وجود فصائل مختلفة فى المرجعيات والفكر والرؤية تعمل داخل أرض فلسطين، لكن الجميع فى نهاية المطاف اتفق على ضرورة مواجهة المحتل الغاشم، البنادق تطورت مع الوقت إلى صواريخ، والعمليات الفردية أصبحت أكثر تنظيما بطريقة تشبه الجيوش الرسمية، حتى وصلنا إلى ما رأيناه فى طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضى.

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لكن آلة القتل الصهيونية انطلقت دون رحمة تحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ فى غزة، بزعم الدفاع عن النفس ضد المقاومة الفلسطينية، 6 أسابيع ولم تتوقف دانات الدبابات أو صواريخ الطائرات، والهدف المعلن توارى مع الوقت بعد ظهور خطط التهجير، تارة إلى مصر، وأخرى إلى أوروبا وأمريكا.

تعددت المشاريع السياسية التى تهدف للتخلص من أصحاب الأرض واستغلال الظرف لتحقيق الحلم التاريخى، إسرائيل من البحر للنهر، لكن صمود الشعب ودروس الماضى جعلته يفضل الدفن فى بطن أرضه على الحياة فى أوطان بديلة.

ومع أن أيام الهدنة الأربعة خلفت رغبة فى التراجع عن مخطط التهجير القسرى لما واجهه من عقبات، لكن تظل فكرة القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية هدف إسرائيل الذى تحتفظ به خلف جدران أجهزة استخباراتها وفى دهاليز معامل السياسية الغربية.

ورغم الهدنة والضغوط الدولية لإيقاف الحرب، لكن الآن سيناريوهات «اليوم التالي» لانتهاء الحرب تنصب جميعها على صالح مخطط القضاء على حماس أو المقاومة الفلسطينية بشكل أشمل، بعدما اختذلت إسرائيل والغرب جميع أسماء الفصائل فى شخص القسام.

وسؤال اللحظة: هل تنجح تل أبيب فى تحقيق هدفها المعلن بالقضاء على المقاومة.. أم تتراجع خطوات كما فعلت أمام عقبة مشروع التهجير، وترتضى بالأمر الواقع وتتحرك فى عملية سياسية وهمية تحقق المطلوب.

«فيتو» طرحت قضية العام على الخبراء لاستخلاص نتيجة ترسم ملامح المستقبل، كما نقبت عن الحلول الغربية من الصحف ذائعة الصيت والأكثر انتشارا.

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المقاومة الفلسطينية الأرض المحتلة الاحتلال الفلسطينيين غزة

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