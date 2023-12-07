نائب محافظ الأقصر يتابع التجهيزات النهائية بمقرات الانتخابات الرئاسية

قام محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.

وكان عبد القادر تفقد اليوم، التجهيزات بعدد من المدارس وهى مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية والتى تضم لجنتى خالد بن الوليد ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية ومدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات ومدرسة سيدى أبو الحجاج الابتدائية ومدرسة وادى الملكات الابتدائية.

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ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر خلال جولته أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالى.

وشدد نائب المحافظ على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ، من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الهمم منوهًا لضرورة الاهتمام وسائل الإتاحة لخدمتهم وتوفير كراس متحركة لكبار السن والسيدات.

ووجه نائب المحافظ بتوفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الإطار، والاستعانة بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم في توفير أعداد من الشباب للمساهمة ومساعدة الناخبين في وصولهم إلى مقارهم الانتخابية.

رافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد سيد بغدادى مدير إدارة الأقصر التعليمية.