مدير معبد الكرنك بالأقصر: رواج سياحي كبير تزامنا مع الموسم الشتوي (صور)

شهد مجمع معابد الكرنك بمدينة الأقصر السياحية اليوم الخميس، رواجًا سياحيًا كبيرا على المعابد المتواجدة داخل مجمع معابد الكرنك، وارتفعت التدفقات السياحية خلال الموسم الشتوي الجديد الذي بدأ قبل الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور الطيب غريب مدير مجمع معابد الكرنك بمدينة الأقصر، في تصريحات صحفية خاصة لـ «فيتو» إن مجموعات السائحين توافدت منذ الصباح الباكر، وحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية من داخل صالة الأعمدة والبحيرة المقدسة ومقصورة الملك توت عنخ آمون.

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وأوضح «الطيب» أن صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك يطلق عليها بهو الأعمدة العظيم، وتعتبر أكبر بهو فى العالم، وذلك لمساحتها الكبيرة وبها ممران رئيسيان و12 عمودا بنى في عهد الملك أمنحتب الثالث، ثم أكمل الملك سيتي الأول باقى الأعمدة، والبالغ عددها 122 عمودا فى 14 صفا وفي كل جانب 7 صفوف، ليصل الإجمالي 134 عمودا فى صالة الأعمدة.

ولفت مدير معبد الكرنك إلى أنه يجرى الاستعدادات لأكبر حدث عالمي، وهو ظاهرة انقلاب الشمس والتي تعلن بداية الموسم الشتوي يوم 21 ديسمبر من العام الجاري، حيث تضيء الشمس فى هذا اليوم تمثال الإله «آمون» وزوجته الإلهة «موت» اللذين يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس، والمتجهين بوجهيهما نحو الشرق وتدخل أشعة الشمس إلى مقصورة قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال الإله آمون رع.

وفي السياق ذاته، تشهد محافظة الأقصر انتعاشة في الموسم السياحي الجديد، والذي اختلف تمامًا عن الأعوام الماضية، حيث سجلت التدفقات السياحية أعلى معدلاتها، فضلًا عن ارتفاع معدلات الأفواج السياحية من سياحة اليوم الواحد التي أنعشت الأسواق والبازارات والمطاعم والتاكسي، والحنطور، والمزارات الأثرية والفنادق العائمة والثابتة، ووادى الملوك والملكات ومعابد الأقصر والكرنك وطريق الكباش، ورحلات المنطاد الساخن.

السياحة بمعبد الكرنك

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (9)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (8)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (7)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (6)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (5)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (4)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (3)

إقبال السائحين بمعبد الكرنك (2)