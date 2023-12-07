الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالجيزة

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات بالقضية.

مديرية أمن البحيرة
وتم ضبط (مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبحوزته (كمية من كابلات النحاس والألومنيوم والشرائح  والبارات –خاصة بالمحولات والأبراج الهيكلية وأبراج الضغط العالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتحصله عليها من (عاطل ونجله "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار.

مديرية أمن الجيزة
وتم ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بسرقة (أجهزة كهربائية) من داخل مخزن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى).

Advertisements

-إعلانات-

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية ( مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه").

وتم ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامهم باصطحاب (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى) لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما "2 هاتف، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

مديرية أمن البحر الأحمر

وتم ضبط (خفير خصوصى بموقع إحدى الشركات  "تحت الإنشاء" الكائن بدائرة قسم شرطة سفاجا) لاستيلائه على المنقولات الخاصة بالموقع محل حراسته.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أبراج الضغط العالى أجهزة كهربائية الشيخ زايد حدائق المعادى جرائم سرقات متنوعة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مركز شرطة كفر الدوار

مواد متعلقة

استعجال التقرير الطبي لشاب لقى مصرعه على يد أهل خطيبته في مدينة بدر

حجز صاحب محل ومسئول مخزن بحوزتهما 5 أطنان سكر وزيت وأرز بغرض الاحتكار

قرار جديد ضد مديري شركتين بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه

تعرف على حجم خسائر حريق مصنع كراسي في التجمع

خلال ساعات، الحكم على المتهم بإنهاء حياة والده حرقا في الغربية

إنجي ضحكت عليا ولبستني في مصايب، كروان مشاكل يكشف ملابسات فيديو المطبخ

أبرزها الكشف عن الحسابات البنكية، 3 قرارات جديدة ضد المتهمين في قضية شبكة فساد وزارة التموين

أول قرار ضد مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه

الأكثر قراءة

وزير التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

طريقة الاستعلام عن لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

تهدد حياة 26% من المصريين، جمال شعبان يكشف سر انتشار الأزمات القلبية

حبس المُتهم بقتل زوجته طعنا بالغربية على ذمة التحقيق

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

كتائب القسام: قنص جنود إسرائيليين في حي الشجاعية

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

Advertisements

منوعات

المزيد

تحقيقات موسعة حول 6 إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال البلدي يرتفع لـ 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ47، مذيعة وممثلة وأم.. محطات كثيرة في حياة الفنانة بسمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية