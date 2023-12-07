حبس 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات بالقضية.

مديرية أمن البحيرة

وتم ضبط (مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبحوزته (كمية من كابلات النحاس والألومنيوم والشرائح والبارات –خاصة بالمحولات والأبراج الهيكلية وأبراج الضغط العالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتحصله عليها من (عاطل ونجله "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار.



مديرية أمن الجيزة

وتم ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بسرقة (أجهزة كهربائية) من داخل مخزن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى).

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية ( مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه").

وتم ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامهم باصطحاب (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى) لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما "2 هاتف، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



مديرية أمن البحر الأحمر

وتم ضبط (خفير خصوصى بموقع إحدى الشركات "تحت الإنشاء" الكائن بدائرة قسم شرطة سفاجا) لاستيلائه على المنقولات الخاصة بالموقع محل حراسته.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.