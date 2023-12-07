الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في ضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة السيارات بحلوان

ضبط عصابة الشرطة
ضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة السيارات، فيتو

قام فريق من المباحث العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة عناصر تشكيل عصابي في حلوان لقيامهم بسرقة سيارة أسلوب انتحال صفة مباحث حلوان وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدي عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

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وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالي) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المباحث العامة أمن القاهرة بمديرية امن القاهرة بمحافظة القليوبية تفريغ كاميرات المراقبة سرقة سيارة عناصر تشكيل عصابى قسم شرطة حلوان قسم حلوان مباحث قسم حلوان محافظة القليوبية مديرية أمن القاهرة

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