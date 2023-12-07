الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

ضمن مبادرة خفض الأسعار، توزيع السكر على المواطنين بسعر 27 جنيها بالإسماعيلية

جانب من عمليات توزيع
جانب من عمليات توزيع السكر، فيتو

 شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس توزيع الحصة المقررة من السكر المدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو، على الأماكن المخصصة للبيع بمركز ومدينة الإسماعيلية والتي شملت قرى (عين غصين، الضبعية، والبهتيني). 

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توزيع الحصة المقررة بالقنطرة غرب 

 كما تم توزيع الحصة المقررة من السكر المدعم بقرى مركز ومدينة القنطرة غرب بالمدينة وقرية الفردان. 

جانب من عمليات توزيع السكر، فيتو

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالإسماعيلية.
 

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جانب من عمليات توزيع السكر، فيتو

 وكان قد وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%. 
 

جانب من عمليات توزيع السكر، فيتو

ويأتي ذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

جانب من عمليات توزيع السكر، فيتو

 

زيادة توريد السكر

 وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، إنه تم الاتفاق مع شركات انتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات

وأوضح أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.

وأوضح كمال خلال جولة داخل مصنع شركة الفيوم لإنتاج للسكر، لمتابعة عمليات الضخ لصالح المنافذ بحضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة، أن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات إنتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجرام، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

الاكتفاء الذاتي من السكر 

وأوضح كمال، أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلى مليون طن سنويًا، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنويًا، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم إنتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن.

 

وأشار كمال، إلى أن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلى 800 دولارا، وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك والذي يصل إلى 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الأسعار أصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.

 

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الطاقة الإنتاجية لشركة الفيوم للسكر تصل إلى 1200 و1500 طن يوميًا، وتم زيادتها إلى 2000 طن يومي مع إلغاء الإجازات وعمل ورديات على مدار الـ 24 ساعة.
 

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