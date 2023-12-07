الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

5 صور ترصد استمرار تنفيذ محطة "حدائق الأشجار" بالخط الرابع للمترو

محطة حدائق الأشجار،فيتو
محطة حدائق الأشجار،فيتو

 محطة "حدائق الأشجار"هي أول محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق ضمن المرحلة الأولى التي تمتد حتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلو متر، وتضم المرحلة الأولى 17 محطة من الفسطاط وتنتهي بمحطة القاهرة بطول 23 كيلو متر، و21 محطة وتقع المحطة غرب الطريق الدائري.

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورا من أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار. 

محطة حدائق الأشجار، فيتو 

 ومن المخطط أن ينقل الخط الرابع نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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محطة حدائق الأشجار،فيتو 

 ويمتد مشروع الخط الرابع من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بـ المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمر أسفل النيل حتى المنيل ثم يمر مجددا أسفل النيل حتى الربط بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان) في محطة الملك الصالح.

محطة حدائق الأشجار،فيتو

المرحلة الأولى تنتهي في 2024 والثانية في 2027 ويجري اختيار نوعية ومواصفات الحفارات بناء على عدد من النقاط أبرزها نوعية وتحليل التربة والذى بناء عليه يتم اختيار المواد المصنع منها الحفار.

حدايق الأشجار،فيتو 

 ومن المقرر مد المرحلة الأولى من مشروع مترو الخط الرابع، جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيا لخدمة مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية  والمنطقة السكنية هناك، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حوالي 19 كم.

محطة حدايق الأشجار،فيتو 
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رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

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استمرار تنفيذ محطة المتحف المصري الكبير ضمن الخط الرابع للمترو (صور)

 

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