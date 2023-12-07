النجارة المصرية القديمة، ورشة عمل بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

استضافت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، ورشة عمل ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية عن النجارة المصرية القديمة وتقنيات التصنيع والتلوين، وهي الأولى من نوعها بالجامعة عن النجارة المصرية القديمة بالتعاون مع ديزايندستري ومسؤول متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وبدأت فعاليات الورشة، بافتتاحية عن الورشة والمتحدثين، قدمها د. حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ثم حاضرت Helen Strudwick مسؤولة معارض متحف فيتزويليام، بجامعة كامبريدج البريطانية، أهمية ومحاور الورشة التدريبية، في عرض تقديمي عن النجارة المصرية القديمة وتقنيات التصنيع والتلوين. تلى ذلك عرض تقديمى حاضر فيه عمرو عرنسة، مؤسس ديزايندستري عن تاريخ تكنولوجيا الأخشاب منذ العصر الفرعونى.

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وعقدت ورشة عمل مصغرة بورش الجامعة، تناولت التدريب العملي على مهارات وأساليب النجارة منذ المصرين القدماء والتقنيات والدهانات، شارك فيها 150 طالبا من طلاب وطالبات الفرقتين الأولى والثانية، ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية على ثلاث مراحل، تلقى فيها الطلاب تدريب من قبل عمرو عرنسة، مؤسس ديزايندستري، سارة هاني، فنانة تشكيلية ومتخصصة في العرض المتحفي، رانا السراج، المدير التنفيدي لديزايندستري، نديم أمين وفريدة هانو متطوعين للمساعدة في تنظيم ورشة العمل.

وأوضح الدكتور حموده محمد دردير، ان الورشة تضمنت شرح من قبل Helen Strudwick عن التوابيت الخشبية الفرعونية وأحدث التقنيات الحديثة والمشاريع ذات الصلة كما استعرض م. عمرو عرنسة، تاريخ تكنولوجيا الصناعات الخشبية منذ العصر الفرعوني واستخدام التعاشيق وأنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة التوابيت الفرعونية واستخدام أجزاء الأخشاب في تصميمات أدت إلى ظهور المشربيات الخشبية.

وتابع تعد الورشة من ضمن فعاليات المشروع البحثى"التوابيت المصرية" بمتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج، والتي تشارك فيه سارة هانى التي تعمل باحث زائر بمتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج. كما قدمت Helen Strudwick وسارة هانى كتيب كإهداء لمكتبة الجامعة به العديد من المشروعات الخاصة بالتوابيت المصرية باللغة العربية والإنجليزية من متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج.

واستقبل الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وفد ورشة العمل، موجها الشكر لهم لاختيار جامعة طيبة التكنولوجية لعقد تلك الورشة التدريبية المهمة والتي تعزز من مهارات وخبرات طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية، خصوصا وأنها تأتي من قبل متخصصين بجامعة كامبريدج البريطانية وخبراء الصناعات الخشبية بمصر، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، لعقد مزيد من تلك الورش التدريبية والمشروعات المشتركة في مجال تكنولوجيا الصناعات الخشبية.