الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر: نستهدف تخريج نموذج مثالي للشاب المصري المدرك لقضايا وطنه

ندوة تثقيفية بعنوان
ندوة تثقيفية بعنوان دور شباب الجامعات فى الجمهورية، فيتو

نظمت جامعة الأقصر، ندوة تثقيفية بعنوان دور شباب الجامعات في الجمهورية الجديدة وتحديات المستقبل، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر. 

وحاضر بالندوة الأستاذ الدكتور محمد والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة دمنهور، ومحاضر معتمد لدى معهد إعداد القادة، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد كبير من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

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وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن هذه الندوة تأتي في إطار الدور التوعوي التثقيفي لجامعة الأقصر،  من أجل تخريج كوادر شبابية واعية تمثل  نموذجًا مثاليًا للشاب المصري الذي يدرك قضايا وطنه، وتحديات المجتمع، كما استهدفت الندوة التركيز على توضيح آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وعلى هامش اللقاء، أجرى الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، حول موضوع الندوة، فضلًا عن حرصه على تلقيه كافة استفساراتهم والرد عليها.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في العاشر من ديسمبر الجاري؛  لرسم صورة مشرفة للدولة المصرية وبث رسالة للعالم بأن شباب مصر قادرون على بناء مستقبلهم والنهوض به، موصيًا الطلاب ببذل قصارى جهودهم في خدمة وطنهم ورفعته.

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