الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة بنها تختم فعاليات القوافل الطبية بقرى كفر شكر

قوافل طبية بجامعة
قوافل طبية بجامعة بنها، فيتو

 اختتمت جامعة بنها اليوم الخميس فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها بعدد من قرى محافظة القليوبية منذ الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، حيث نظمت الجامعة  قوافل طبية بقريتي تصفا وأسنيت بمركز كفر شكر، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

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 وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع  رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
وشارك في القوافل أطباء في مختلف التخصصات الطبية حيث تم الكشف الطبى علي  58 حالة باطنة، 65 حالة أطفال، 21 حالة رمد، 6 حالة مخ وأعصاب، 31 حالة عظام، 52 حالة أنف والأذن، 11 مسالك، وحالة واحدة  جراحة عامة، و38 حالة جلدية، و9 حالة نساء بإجمالى عدد حالات 292 حالة من أهالى القريتين وتم صرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي علي استمرار الجامعة في إطلاق وتنظيم القوافل الطبية لدعم أهالينا في القري، مشيدا بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم القوافل الطبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية الطب والمستشفى الجامعي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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الدكتور محمود الصبروط الدكتور ناصر الجيزاوي الشباب والرياضة بالقليوبية جامعة بنها الاهلية جامعة بنها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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