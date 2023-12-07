مواعيد مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا، تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تشهد مواجهتين عربيتين سيشهدان قوة وإثارة الأولى التي تجمع بين الأهلي حامل اللقب وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، كما يلتقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني والمواجهة المرتقبة بين بيراميدز وصن داونز.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا

مباريات الجمعة 8 ديسمبر 2023

ميدياما ضد يانج أفريكانز الساعة 18:00 باستاد بابا يارا

الأهلي ضد شباب بلوزداد الساعة 18:00 مصرباستاد برج العرب

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النجم الساحلي ضد الهلال 21:00 باستاد حمادي العقربي

مباريات السبت 9 ديسمبر 2023

جوانينج ضد أسيك ابيدجان ميموزا الساعة 15:00 باستاد أوبيد إتاني تشيلومي



نواذيبو ضد مازيمبي الساعة 18:00 باستاد شيخ ولد بويديا



الوداد ضد سيمبا الساعة 21:00 بستاد مراكش



الترجي ضد بيترو أتلتيكو الساعة 21:00 باستاد حمادي العقربي

مباريات الاحد 10 ديسمبر 2023



صن داونز ضد بيراميدز الساعة 15:00 باستاد لوفتس فيرسفيل

وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي أن سبورتس القطرية بطولة دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر قنواتها



موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء بعد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بيراميدز

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز عبرقنوات بي أن سبورتس القطرية بطولة دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر قنواتها

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا الأحد الماضي قادمة مباشرة من نواكشوط بموريتانيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

وذلك قبل أن ينضم الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا.