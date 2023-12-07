الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

الصيد يوفر أتوبيسات للعاملين بالنادي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نادى الصيد،فيتو
نادى الصيد،فيتو

الانتخابات الرئاسية، قرر مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، توفير أتوبيسات لنقل العاملين بالنادي إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي.

واجتمع محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الصيد مع العاملين بالنادي للتحدث عن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري وواجب وطني لما له من تأثير في صنع حاضر ومستقبل مصر تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء. 


وصرح محمد غباشي بان إدارة نادي الصيد ستقوم بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لأداء واجبهم الوطني.

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وتبدأ غد الجمعة، فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لانتخابات الداخل، والتي من المقرر إجراؤها  أيام (10، 11، 12) ديسمبر.

 

تصويت المصريين بالخارج 

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر فى 121 دولة حول العالم وفق القواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، برئاسة المستشار هاني محمد علي، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت بمقر النادي بالدقي.

نادي الصيد، عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصاتها، فيتو 

وأكد المستشار أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو من أصل 98 ألفا و487 عضوا من الذين لهم حق الحضور مسددي الاشتراك هذا العام وفقا للائحة النظام الأساسي.

نادي الصيد، عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصاتها، فيتو 

وشهدت الجمعية العمومية لـ نادي الصيد تواجد 3 آلاف و97 عضوا فقط، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناءا عليه كلف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

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