وصول طائرة قطرية إلى العريش تحمل 24 طن مساعدات و6 سيارات إسعاف لغزة

وصلت قبل قليل طائرة قطرية إلى مطار العريش الدولي تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن طائرة قطرية، تحمل 24 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية و6 سيارات إسعاف، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، ووزارة الصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، وصلت إلى مطار العريش الدولي وذلك تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 38 طائرة، بإجمالي 1243 طنا.

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وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها.

ويواصل مطار العريش الدولي استقبال الطائرات الإغاثية التي تحمل مساعدات لغزة حيث استقبل صباح اليوم طائرتين من دولة الأردن ومنظمة الأونروا يحملان أدوية تمهيدا لتقديمها لغزة.

واعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري ان نحو طائرتين وصلا مطار العريش صباح اليوم من دولة الأردن ومنظمة الأونروا يحملان مساعدات طبية عبارة عن أدوية بإجمالي 23,200 طن.