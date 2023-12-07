الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس العاصمة الإدارية يلتقي مسئولي شنايدر إلكتريك لبحث ترشيد الطاقة بالمدن الذكية

خالد عباس يلتقي مسؤولي
خالد عباس يلتقي مسؤولي شنايدر إلكتريك، فيتو

التقى المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، بيتر هيرويك الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك وسيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، لمناقشة سبل التعاون لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع واستعراض الحلول الجديدة التي تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد حاليا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد عباس أن اللقاء بكبار مسؤولي شركة شنايدر يأتي في إطار التعاون والاستمرار في تطوير البنية التحتية لمدينة العاصمة الإدارية لكونها المدينة الذكية والمستدامة الأولى في مصر وإفريقيا، مضيفًا أن العاصمة الإدارية تتسابق للمساهمة في مواجهة تغيرات المناخ لضمان والحفاظ على معدلات درجات الحرارة الطبيعية للأرض وخفض الانبعاثات الكربونية ومواصلة تحقيق أهداف رؤية مصر 2023 وقمة المناخ COP 27 التي استضافتها مصر العام الماضي".

وخلال الاجتماع رحب مسئولو شنايدر إلكتريك بجهود شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في تشجيع المطورين العقاريين على تبني مبادئ الاستدامة من خلال دراسة منح حوافز إضافية للشركات العقارية الملتزمة بمعايير الاستدامة في مشروعاتها، وفقا للمعايير الدولية مثل شهادة الليد، وأنها خطوة ستسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية باعتبار الوحدات السكنية من أكبر مستهلكي الكهرباء في العالم، حيث ينتج القطاع السكني نحو 20% من الانبعاثات الكربونية حول العالم، وستؤدي لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتسريع عملية التخلص من الكربون وضمان انتقال عادل وشامل إلي صفر انبعاثات كربونية. 

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في ظل رؤية مصر 2030 العمرانية التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة، من خلال مراعاة العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك التوسع في إنشاء المدن الذكية، وهو ما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية شنايدر إلكتريك في مجال الاستدامة وإدارة مدن المستقبل الخضراء والتي تمثل التزامات الشركة الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وهي (المناخ، الموارد، تعزيز الثقة، المساواة، دعم الأجيال، الشراكة المحلية). 

واستعرض مسئولو شنايدر إلكتريك خلال الاجتماع مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البرج الأيقوني كذلك مساعدة الشركاء في تحقيق الاستدامة بمشروعاتهم في العاصمة الإدارية من خلال توفير باقة متنوعة من أحدث الحلول والمنتجات المبتكرة المتخصصة في إدارة المدن الخضراء الذكية والمستدامة باستخدام منصة EcoStruxure التي تدير مرافق البنية التحتية الرئيسية وتقدم نموذجا للمباني الذكية المستدامة على أحدث طراز.

الإسكان: خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء

شروط التقديم على شقق سكن كل المصريين 3

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استهلاك الطاقة الانبعاثات الكربونية الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية العاصمة الادارية المطورين العقاريين تطوير البنية التحتية تغير المناخ COP28

مواد متعلقة

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، الموقع الإلكتروني يواصل استقبال الرغبات.. والتعليم العالي تنشر قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قوائم الجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد المعتمدة من التعليم العالي

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

الأكثر قراءة

وزير التموين: زيادة نصيب الفرد من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

كتائب القسام تعلن الاستيلاء على روبوت أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال

تفاصيل مصرع وإصابة 12 شخصا من أسرة واحدة بسبب الميراث.. المتهم كان شريك شقيقته.. استغل نوم الضحايا وأشعل النيران في الشقة.. ويدلي باعترافات تفصيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية