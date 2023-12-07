الخميس 07 ديسمبر 2023
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سياسة

رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام ينعون النائب خليفة رضوان

النائب خليفة رضوان،
النائب خليفة رضوان، فيتو

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلا المجلس والأمين العام للمجلس علي نعى النائب خليفة رضوان الذى توفي صباح اليوم. 

رئيس مجلس النواب 

ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائب خليفه رضوان خلف - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج،  والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، بخالص التعازى وصادق المواساة،  لأسرة النائب الراحل  ، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب خليفه رضوان

ونعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب،  و النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس،  والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى النائب خليفه رضوان خلف رضوان  - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى النائب خليفة رضوان، نائب حزب مستقبل وطن بمجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج.

وحدد قانون مجلس النواب ضوابط وكيفية التصرف القانونى حالات خلو مقعد مجلس النواب فى حالة الوفاة،  وذلك وفقا المادة 25 من القانون التى تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وبتطبيق ذلك النص على النائب خليفة رضوان، الذي كان نائبا عن الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج بنظام الفردي “ جرجا - العسيرات” ومركزها قسم جرجا نجد أنه من المقرر إجراء انتخاب تكميلي علي مقعد النائب خليفة رضوان، خاصة وأن الفترة المتبقية في مدة الفصل التشريعي الحالي أكبر من ٦ شهور.

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