الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 52 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. 

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 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 52723 مخالفة مرورية متنوعة من بينها  (14426) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (439) مخالفة السير بدون تراخيص، (156) دراجة نارية مخالفة، (2437) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (13) مخالفة موقف عشوائى، (5) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق 

 

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